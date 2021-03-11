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10 futbolistas que han jugado en América y Chivas ¿En dónde lo hicieron mejor? | FOTOS

El Doctor García, Oribe Peralta, Carlos Hermosillo, Ricardo Peláez y más futbolistas que jugaron con ambos equipos. ¿Cuál cambió te sorprendió más?

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