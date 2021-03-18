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15 datos sobre José Saturnino Cardozo, leyenda del futbol mexicano | FOTOS

José Saturnino Cardozo es probablemente el mejor delantero extranjero que ha llegado a México y uno de los mejores futbolistas en nuestra liga. Conoce estos datos.

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