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15 jugadores de Tigres que NO llegaron a la histórica final del Mundial de Clubes | FOTOS

Por retiro, salida del equipo o un caso específico como el “Diente” López, estos futbolistas no estuvieron con Tigres en el Mundial de Clubes, pero son parte de la historia reciente de los “Felinos”.

1 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Diente Lopez.jpg
2 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Edu Vargas.jpg
3 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Torres Nilo.jpg
4 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Enner Valencia.jpg
5 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Jurgen Damm.jpg
6 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Juninho.jpg
7 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Damian Alvarez.jpg
8 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Lucas Zelarayan.jpg
10 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Luis Advincula.jpg
9 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Israel Jimenez.jpg
11 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Guero Torres.jpg
12 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Ismael Sosa.jpg
13 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Palmera Rivas.jpg
14 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Danilinho.jpg
15 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Lucas Lobos.jpg
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1 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Diente Lopez.jpg
2 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Edu Vargas.jpg
3 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Torres Nilo.jpg
4 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Enner Valencia.jpg
5 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Jurgen Damm.jpg
6 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Juninho.jpg
7 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Damian Alvarez.jpg
8 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Lucas Zelarayan.jpg
10 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Luis Advincula.jpg
9 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Israel Jimenez.jpg
11 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Guero Torres.jpg
12 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Ismael Sosa.jpg
13 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Palmera Rivas.jpg
14 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Danilinho.jpg
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3 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Torres Nilo.jpg
4 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Enner Valencia.jpg
5 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Jurgen Damm.jpg
6 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Juninho.jpg
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11 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Guero Torres.jpg
12 Jugadores que ya no forman parte de Tigres Ismael Sosa.jpg
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