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7 futbolistas que jugaron para Pumas y León ¿Los recuerdas a todos? | FOTOS

Estos futbolistas han jugado en Pumas y León, en diferentes etapas de sus carreras. Conoce quiénes fueron, antes de ver la Final del Guardianes 2020 de la Liga MX.

2 futbolistas que han jugado en Pumas y Leon | Tito Etcheverry.jpg
1 futbolistas que han jugado en Pumas y Leon | Tito Etcheverry.jpg
3 futbolistas que han jugado en Pumas y Leon | Cabinho.jpg
4 futbolistas que han jugado en Pumas y Leon | Cabinho.jpg
6 futbolistas que han jugado en Pumas y Leon | Leandro Augusto.jpg
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12 futbolistas que han jugado en Pumas y Leon | Matias Britos.jpg
13 futbolistas que han jugado en Pumas y Leon | Ismael Sosa.jpg
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