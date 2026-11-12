Amaury García lanza dardo contra Pumas UNAM: “se equivocaron”

Amaury García es un jugador consagrado dentro de Cruz Azul, pero en Pumas no tuvo muchas oportunidades. El mediocampista, que ahora juega como defensor bajo las órdenes de Joel Huiqui, nunca pudo debutar en el primer equipo de los Felinos y, en más de una ocasión, dudó si alguna vez iba a poder jugar en Primera División.

Sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico de La Máquina apostó por él y, a mediados de 2024, llegó completamente gratis a La Noria luego de que el club universitario no renovara su contrato. Hoy cuenta con un título de Liga BBVA MX bajo sus brazos y tiene la posibilidad de pelear por el bicampeonato. En este contexto, Amaury recordó su paso por Pumas y le dejó un mensaje concreto a la directiva.

Amaury García afirma que la directiva de Pumas se equivocó con él

En una entrevista con el periodista Javier Alarcón, el jugador de Cruz Azul dejó varias frases referidas a su paso por la cantera de la UNAM, donde resaltó una declaración que apunta contra su ex equipo: “Llegué a pensar que no tenía nivel para jugar en Primera División. Pero hoy puedo decir que ellos (Pumas) se equivocaron. Incluso estaba pensando en buscar opciones en algún club de la Liga de Expansión o de más atrás”.

Amaury García Amaury García afirma que Pumas se equivocó en dejarlo ir gratis (Cruz Azul)

Luego, se describió como un jugador bueno, pero que no destaca en algo en concreto: “Siempre fui bueno, pero nunca un jugador destacado. Creo que lo que me hizo llegar a un equipo como Cruz Azul fue la constancia y el trabajo. Fueron muchas las personas que apostaron por mi llegada aquí”, dijo en referencia a Iván Alonso y Martín Anselmi.

“Sé que jugamos tres partidos seguidos contra Cruz Azul en la Sub 21. Y les ganamos. Sé que fue ahí en donde se dieron los primeros contactos con Cruz Azul”, añadió sobre cómo se dieron los primeros contactos para pasar de Pumas al combinado cementero.

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Amaury García no se olvida de Pumas

Pese a la frialdad de sus palabras, el futbolista de 24 años afirmó que no está a gusto de cómo se dio su salida de Pedregal, ya que allí fue donde se formó como jugador: “Yo estoy eternamente agradecido con ellos porque pasé toda una vida ahí. Les agradezco mucho, pero sí me quedé con la espinita de poder demostrar que sí podía jugar con ellos en Primera División”.

“En un momento agarré coraje con gente que no debía porque yo pensaba que podía tener más oportunidades de jugar”, cerró.

Pumas UNAM Dos jugadores de Pumas saldrían para el Clausura 2027 (Foto: Pumas UNAM)

Los números de Amaury García como jugador de Cruz Azul

En el Apertura 2026, Amaury García acumula 11 partidos disputados con Cruz Azul, siete de ellos como titular, para un total de 657 minutos dentro del terreno de juego. Si bien todavía no registra goles ni asistencias en este torneo, ha tenido participación tanto en la defensa central como en el mediocampo de La Máquina.

Por otro lado, sus números también reflejan su aporte en la recuperación y en la salida del equipo. El ex jugador de Pumas suma 20 entradas, siete intercepciones y 33 despejes, además de un 92.3% de precisión en sus pases. De esta manera, el futbolista de 24 años sigue sumando argumentos para pelear por un lugar en el cuadro cementero de cara a la Liguilla.