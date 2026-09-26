OFICIAL: Cruz Azul firma a CRACK mexicano en pleno Apertura 2026

El Cruz Azul busca evitar la fuga de talentos y para ello ha firmado la extensión de contrato de su jugador Amaury García quien estará vinculado con la institución cementera hasta el 2030, luego de un destacado paso por el equipo.

Te puede interesar: América rompe el dominio de Brasil: es el club no brasileño más valioso del continente

Tigres vs Puebla: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX por TV Azteca?

Cruz Azul renueva a Amaury García en pleno Apertura 2026

Amaury García llegó al Cruz Azul en el 2024 procedente de los Pumas, equipo en el que se formó profesionalmente pero donde apenas y tuvo oportunidad en la Primera División.

Con los colores del conjunto cementero, García se ha ganado la confianza de sus entrenadores y desde el Apertura 2024 suma un total de 43 partidos disputados entre la Liga BBVA MX, Leagues Cup, Copa de Campeones de la Concacaf y Campeones Cup y también siendo considerado para integrar al equipo en la Copa Intercontinental de la FIFA.

Durante el vigente Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el contención ha disputado siete partidos y sumado 327 minutos de juego bajo las órdenes de Joel Huiqui y en el torneo anterior fue uno de los hombres de confianza del estratega en la Liguilla levantando su primer titulo de campeón del futbol mexicano.

Amaury García estrenará su nuevo contrato este sábado 26 de septiembre cuando el Cruz Azul se enfrente al Toluca en la cancha del Estadio Azteca en compromiso de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: GRAN FINAL: Dónde ver Mr. Olympia 2026 EN VIVO hoy sábado 26 de septiembre GRATIS