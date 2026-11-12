Estos son 2 deseos que América buscaría para el Clausura 2027

En medio de información sobre cambios en el aspecto directivo del América, se indica que el club tiene en la mira a dos futbolistas que no llegaron en meses recientes por algunos detalles. Según lo que se sabe en la interna del conjunto azulcrema, en el 2027 se quiere un arsenal completo para Guillermo Almada. Los objetivos se llaman David Vázquez y Jáminton Campaz.

¿América traerá a Jáminton Campaz y David Vázquez?

En estos momentos se supondría que el mercado realmente no tendría movimientos, sin embargo los directivos no descansan, pues pase lo que pase al finalizar el Apertura 2026… deben responder con el armado de plantilla para el siguiente año. En ese sentido, el Club América iría por dos deseos que no salen de la mente de los directivos.

Jáminton Campaz y David Vázquez siguen entre los deseos del equipo y parece que con el total aval del estratega uruguayo. Se indica que el mediocampista estadounidense sería opción para este mercado de invierno, quien daría el salto desde la MLS a sus 20 años. Mientras que el colombiano también estaría interesado, pues no llegó porque Rosario Central no le dio salida al considerarse insuficiente la oferta económica de las águilas.

En ese sentido, el hueco que dejará Raphael Veiga es clave, pues liberaría una pieza de extranjero y también se desprenderían de un salario millonario. Aunque no se ha hecho oficial, es un secreto a voces que el jugador del Palmeiras no volverá al futbol mexicano con América. Ante eso, el acomodo de piezas ya avanza en el entorno de los de Coapa.

¿Qué se sabe de los deseos de América para el 2027?

Aunque en una buena parte del mercado de verano se temió por la falta de refuerzos, América se percibe como una plantilla sumamente fuerte. Por ello, parecería que es necesario pensar en nombres muy específicos que apuntalen algunas zonas, sobre todo ante las ausencias de los titulares. En ese sentido, el único nombre que ha sonado en días recientes es el del chileno, Víctor Felipe Méndez… quien incluso ya tiene experiencia europea.