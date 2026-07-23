ÚLTIMA HORA: Se cae fichaje bomba del América por un tema de papeleo

El Club América estaba por fichar a su primer refuerzo de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, en el último minuto se confirmó la caída de las negociaciones para la contratación de David Vázquez procedente del San Diego FC debido a un tema de papeles por parte del jugador.

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Fichaje de David Vázquez se cae por tema de papeleo

El América había comenzado negociaciones para hacerse de los servicios de David Vázquez, lateral de 20 años que milita en el San Diego FC de la MLS; sin embargo, en el último momento se cayó debido a un tema de papeles por parte del jugador.

Y es que de acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Vázquez no pude salir de Estados Unidos hasta enero del 2027, por lo que se canceló su posible llegada al conjunto de Coapa para el Apertura 2027.

Si el América sigue interesado en sus servicios, tendrá que esperar hasta la ventana de transferencias de invierno y considerar a Vázquez como un refuerzo para el Clausura 2027, cuando le quede un año de contrato con el San Diego FC.

De acuerdo con Merlo, la directiva del América no se percató de que Vázquez no puede abandonar los Estados Unidos hasta enero del siguiente año e incluso ya habían comenzado pláticas para, pero el Departamento de Inteligencia Deportiva y la Dirección Deportiva detectaron el impedimento.

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