El nombre de Jordan Carrillo volvió a aparecer entre los rumores de fichajes de Cruz Azul para el Clausura 2027. Sin embargo, la reciente inversión que hizo Chivas por el mediocampista y los planes de Gabriel Milito complicarían su llegada a La Noria.

Fuentes cercanas al club han destacado que sería demasiado pronto para que Guadalajara se desprendiera de un futbolista al que contrató hace apenas unos meses y que todavía no termina de adaptarse al sistema del entrenador argentino.

Cabe destacar que Cruz Azul ya había mostrado interés en Carrillo antes de que el mexicano se incorporara al conjunto rojiblanco para disputar el Apertura 2026.

¿Por qué Chivas difícilmente dejaría salir a Jordan Carrillo?

A diferencia de otros futbolistas que llegan a préstamo, Jordan Carrillo fue adquirido de manera definitiva por Guadalajara. Además, la directiva realizó una inversión importante para incorporarlo a su plantilla.

Su rendimiento durante el primer semestre tampoco sería suficiente para que Chivas decida desprenderse del jugador, pues tanto Carrillo como Kevin Castañeda tuvieron dificultades para completar el trabajo de pretemporada que acostumbra realizar Gabriel Milito con sus equipos.

El entrenador argentino todavía tendría margen para trabajar con ambos futbolistas y conseguir que se adapten a las funciones que les exige dentro del terreno de juego.

Además, Guadalajara necesitará profundidad en su plantilla durante el primer semestre de 2027, cuando combine sus compromisos en la Liga MX con las competiciones de Concacaf.

¿Qué posiciones busca reforzar Cruz Azul para el Clausura 2027?

Independientemente de los rumores que vinculan a Carrillo con La Máquina, la directiva cementera tiene otras prioridades para el próximo mercado de transferencias.

Azteca Deportes ha podido sabr que Cruz Azul busca incorporar a un centrodelantero y a un defensa central.

La contratación de un atacante también está relacionada con el futuro de Gabriel ‘Toro’ Fernández, cuyo contrato termina en diciembre y todavía no ha sido renovado.

Carrillo, por sus características, puede desempeñarse detrás del delantero o por las bandas. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una oferta de Cruz Azul por el futbolista de Chivas.