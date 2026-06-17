OFICIAL: Chivas le roba a Pumas a Jordan Carrillo, y lo anuncia como segundo refurzo para el Apertura 2026

El Club Deportivo Guadalajara confirmó la incorporación del mediocampista mexicano Jordan Carrillo como su nuevo refuerzo.

El jugador sinaloense firmará un contrato por cuatro años y se integrará de inmediato al proyecto encabezado por el director técnico Gabriel Milito para encarar tanto el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

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Un motor ofensivo tras un brillante paso por Pumas

Carrillo llega al Rebaño Sagrado luego de firmar un destacado Clausura 2026 con los Pumas de la UNAM. Durante el semestre anterior, el mediocampista se consolidó en el once titular y fue una pieza clave para que el equipo universitario alcanzara la final del futbol mexicano, donde terminaron con el subcampeonato ante Cruz Azul.

Su impacto se notó especialmente en la Liguilla, etapa en la que registró tres de sus cuatro goles de la recta final de la temporada. Sus anotaciones fueron decisivas, donde marcó en los dos partidos de Cuartos de Final frente al América y anotó el gol del triunfo en la Semifinal de vuelta contra Pachuca.

El pasado 15 de junio, el jugador cerró su ciclo auriazul publicando un mensaje en el que agradeció a Pumas por devolverle la confianza tras su paso por Santos y el futbol español.

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Juventud y rodaje internacional para el esquema rojiblanco

Nacido en Culiacán, Sinaloa, en noviembre de 2001, Carrillo se desempeña habitualmente como mediapunta, aunque su desequilibrio le permite jugar también por las bandas. Con esta transferencia, la directiva señala que el jugador cumple su sueño personal de vestir la camiseta del club de sus amores.

A sus 24 años, cuenta ya con un recorrido que incluye su formación y debut con Santos Laguna en 2020, además de experiencia europea tras jugar cedido con el Sporting de Gijón en la Segunda División de España desde 2022.

A nivel de selecciones, ganó la medalla de oro con México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023, rendimiento que lo llevó a ser considerado en la prelista del combinado nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, ahora,tratara de seguir en su mejor nivel al mando de Gabriel Milito.

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