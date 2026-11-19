El mercado de fichajes está cada vez más cerca de llegar y, en ese sentido, se espera que Cruz Azul sea uno de los equipos más intensos considerando que el 2027 será el año más importante de la última década, pues será en este en donde el club cumpla 100 años de existencia.

Con el objetivo claro de ser un equipo importante en su centenario, Cruz Azul movería con fuerza el mercado de transferencias y, a días para que comiencen los movimientos, desde la Noria se esperan al menos dos fichajes, y uno de ellos podría ser el reemplazo de Gabriel Fernández.

¿Qué fichajes traería Cruz Azul para el 2027?

Como sabes, la posibilidad de que el Toro Fernández se mantenga en Cruz Azul es baja considerando que el uruguayo no ha renovado su vínculo con la institución, mismo que termina en diciembre de este año. Por ello, la directiva ha comenzado a visualizar algunas opciones en el mercado.

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En ese sentido, Carlos Córdova, reportero que sigue de cerca el presente en el cuadro celeste, aseguró que Cruz Azul tiene como intención traer a un delantero de Sudamérica que pueda ser el reemplazo del Toro Fernández, por lo que posiblemente Nicolás Ibáñez se mantenga en el club.

Además, se sabe que Cruz Azul también tendría en mente el fichaje de un defensor central para el Clausura 2027, y el nombre que suena con fuerza es el de César Montes. Finalmente, no se descarta la llegada de otro jugador si finalmente se confirma la salida de Erik Lira.

¿Qué bajas podría tener Cruz Azul para el siguiente torneo?

Además de Erik Lira y Gabriel Fernández, desde La Noria no se descartan más salidas como las del colombiano Kevin Mier, así como del defensor argentino Gonzalo Piovi o incluso el del mexicano Luka Romero, aunque estos son solo rumores hasta el momento.