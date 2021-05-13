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DOMINAN los entrenadores extranjeros en la liguilla del futbol mexicano | FOTOS
De los 8 equipos clasificados a la liguilla del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, 7 entrenadores son extranjeros y solamente un mexicano, Javier Aguirre.
MEXSPORT |
La liguilla del futbol mexicano este Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, cuenta con 7 entrenadores extranjeros de los 8 equipos clasificados. El único mexicano es Javier Aguirre, con Rayados de Monterrey.
1. Javier Aguirre
Entrenador de Rayados de Monterrey.
El único director técnico mexicano clasificado a la fase final.
2. Jorge Almada
Entrenador de Santos Laguna de nacionalidad uruguaya. Llegó en 2019 a club.
3. Nicolás Larcamón
Entrenador del Puebla, originario de Argentina. Llegó al club este 2021.
4. Diego Cocca
Entrenador del Atlas, originario de Argentina. Tercer club que dirige en México.
5. Santiago Solari
Entrenador del América, originario de Argentina. Primer torneo en México en el Guardianes 2021.
6. Paulo Pezzolano
Entrenador del Pachuca, originario de Uruguay. Director técnico de los Tuzos desde 2019.
7. Hernán Cristante
Entrenador del Toluca, originario de Argentina. Segunda etapa de Cristante como director técnico de los Diablos Rojos.
8. Juan Reynoso
Entrenador del Cruz Azul, originario de Perú. Histórico jugador del club, que ahora dirige a la “Máquina” desde 2021.
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