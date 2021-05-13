DOMINAN los entrenadores extranjeros en la liguilla del futbol mexicano | FOTOS

La liguilla del futbol mexicano este Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, cuenta con 7 entrenadores extranjeros de los 8 equipos clasificados. El único mexicano es Javier Aguirre, con Rayados de Monterrey.

1. Javier Aguirre

Entrenador de Rayados de Monterrey.

El único director técnico mexicano clasificado a la fase final.

2. Jorge Almada

Entrenador de Santos Laguna de nacionalidad uruguaya. Llegó en 2019 a club.

3. Nicolás Larcamón

Entrenador del Puebla, originario de Argentina. Llegó al club este 2021.

4. Diego Cocca

Entrenador del Atlas, originario de Argentina. Tercer club que dirige en México.

5. Santiago Solari

Entrenador del América, originario de Argentina. Primer torneo en México en el Guardianes 2021.

6. Paulo Pezzolano

Entrenador del Pachuca, originario de Uruguay. Director técnico de los Tuzos desde 2019.

7. Hernán Cristante

Entrenador del Toluca, originario de Argentina. Segunda etapa de Cristante como director técnico de los Diablos Rojos.

8. Juan Reynoso

Entrenador del Cruz Azul, originario de Perú. Histórico jugador del club, que ahora dirige a la “Máquina” desde 2021.