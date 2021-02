Estamos en deuda con la afición de Chivas: Jesús Molina

Chivas busca regresar a la senda del triunfo cuando reciba este domingo a Pumas de Andrés Lillini, partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga BBVA MX. El capitán ‘Rebaño’ Jesús Molina se sinceró e hizo un balance del equipo en lo que va del Torneo Guard1anes 2021.

“El diagnóstico es una primera parte del torneo mala, no hemos cumplido con los objetivos que nosotros mismos nos trazamos antes de empezar el torneo, evidentemente el de cumplir con esos objetivos es quedar en deuda con la afición, no hemos estado a la altura, tenemos una segunda parte del torneo donde tenemos revertir la situación”, expresó Molina en conferencia de Prensa.

Jesús Molina no puso pretextos y aseguró tener cuentas pendientes con los aficionados rojiblancos tras los malos resultados obtenidos en lo que va de la campaña.

“No hay nada que ocultar, no hay nada que mentir, sabemos que tenemos que estar en los primeros lugares, en donde la afición lo merece, en los primeros cuatro lugares de la tabla, por diversas circunstancias no hemos podido estar ahí, creo que el equipo ha trabajado, pero por cosas del mismo fútbol y por detalles individuales, que afectan en lo colectivo, hemos perdido partidos cruciales, estamos en deuda con la afición, no hay nada que ocultar, están ellos (La Afición) en toda su obligación de exigir, porque somos un club grande, porque tenemos que estar peleando cosas importantes, tenemos qué reconocer y saber que no estamos a la altura de lo que nos han estado pidiendo”, aseguró el capitán de Chivas.

Chivas se ubica en la posición 13 de la Tabla General con 7 puntos, producto de 1 victoria, 4 empates y 2 derrotas, sin embargo para el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetích busca ser protagonista del torneo y accedr a la Liguilla, pero también asumen su realidad.

“Queremos estar en los ocho Primeros lugares y acceder a la liguilla, ese es el compromiso de mi parte, que el equipo va a estar peleando por obtener la calificación”, sentenció Jesús Molina.

“Merecemos estar donde estamos, el fútbol es de aplicación, de concentración, de afinar detalles, en el fútbol si hay una diferencia mínima, se hace notar y los detalles, me parece que te puede marcar la diferencia en un partido, te marcan el que ganes o pierdas, merecemos estar en el lugar que estamos; no hemos podido levantar el mal inicio que tuvimos, los primeros partidos, todos somos parte de este mal paso, todos estamos conscientes de que se viene una segunda etapa muy importante para nosotros y de esta manera reconociendo que no estamos bien va a ser el parteaguas para hacerlo”.

Chivas recibe a Pumas este domingo en punto de las 8:45 pm, partido que podrá disfrutar por la señal de Azteca 7.