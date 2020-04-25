La final del invierno de 1997 entre León y Cruz Azul es la más recordada y última previa a un interminable dolor para los aficionados de la “Máquina Cementera”.

Los dos equipos favoritos llegaron a esa final. Los “Esmeraldas” dirigidos por Carlos Reinoso mientras que los celestes por Luis Fernando ‘El Flaco’ Tena.

En el partido de ida, en casa, la “Máquina” se quedó con la victoria 1 a 0 con gol de Benjamín Galindo. En la vuelta en el Estadio Nou Camp fue Missael Espinoza quién le dio esperanzas a los de casa al empatar el marcador a 1. Sin pensar que al minuto 100 Carlos Hermosillo le diera al club capitalino el título con un gol de penalti. Dicha anotación la hizo con el rostro ensangrentado, ya que el portero David Ángel Comizzo le cometió falta en el área con una dura entrada.

Es así como han pasado cerca de 22 años y parece que una maldición cayó sobre los celestes, que han perdido a partir de ahí seis finales, sumando años de tristezas y desilusiones por no poder regresar a la cima del futbol mexicano.

