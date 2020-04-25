Ciudad de México.- Los Pumas rugieron en Ciudad Universitaria para derrotar al América por marcador de 1-0 y así coronarse en la Liga MX durante la temporada 90-91.

El conjunto felino regresó de una desventaja de 3-2 en el Azteca para conseguir su tercera estrella en la historia.

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti logró el gol del triunfo con un sobrerbio disparo de tiro libre que superó a Adrián Chávez.