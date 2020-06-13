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Un paseo por el espectacular estadio de Mazatlán F.C.

#Galería Así es como luce el moderno y espectacular estadio de Mazatlán F.C.

Por: Azteca Deportes

El estadio de Mazatlán es espectacular

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El paso del estadio está casi listo

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Así luce el estadio de Mazatlán F.C. desde las alturas

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El Estadio de Mazatlán será uno de los más modernos

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Gran panorama del estadio de Mazatlán

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El estadio de Mazatlán albergará a 20,000 aficionados

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Vista aérea del Estadio de Mazatlán

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Una parte de la tribuna albergará a la barra del equipo

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Todo el estadio cuenta con butacas

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El estadio contará con una vista espectacular

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Así luce el estadio desde fuera

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Las cabeceras no contarán con grada en la parte alta

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Solo falta afinar detalles

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El estadio de Mazatlán ofrecerá gran comodidad

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Una de las cabeceras contará con una explanada

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

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El estadio de Mazatlán es espectacular

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El paso del estadio está casi listo

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Así luce el estadio de Mazatlán F.C. desde las alturas

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El Estadio de Mazatlán será uno de los más modernos

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Gran panorama del estadio de Mazatlán

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El estadio de Mazatlán albergará a 20,000 aficionados

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Vista aérea del Estadio de Mazatlán

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Una parte de la tribuna albergará a la barra del equipo

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Todo el estadio cuenta con butacas

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El estadio contará con una vista espectacular

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Así luce el estadio desde fuera

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Las cabeceras no contarán con grada en la parte alta

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Solo falta afinar detalles

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El estadio de Mazatlán ofrecerá gran comodidad

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

Una de las cabeceras contará con una explanada

Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.

El estadio de Mazatlán es espectacular
El paso del estadio está casi listo
Así luce el estadio de Mazatlán F.C. desde las alturas
El Estadio de Mazatlán será uno de los más modernos
Gran panorama del estadio de Mazatlán
El estadio de Mazatlán albergará a 20,000 aficionados
Vista aérea del Estadio de Mazatlán
Una parte de la tribuna albergará a la barra del equipo
Todo el estadio cuenta con butacas
El estadio contará con una vista espectacular
Así luce el estadio desde fuera
Las cabeceras no contarán con grada en la parte alta
Solo falta afinar detalles
El estadio de Mazatlán ofrecerá gran comodidad
Una de las cabeceras contará con una explanada

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