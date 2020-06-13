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Un paseo por el espectacular estadio de Mazatlán F.C.
#Galería Así es como luce el moderno y espectacular estadio de Mazatlán F.C.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.
Jose Roberto Etcheagaray/MEXSPORT | Aerial View of the Mazatlan FC Stadium, the new Liga BBVA MX team for the Torneo Apertura 2020 , at Mazatlan Sinaloa, on June 08, 2020. <br><br> Vista Aerea del Estadio del Equipo Mazatlan FC, nuevo equipo de la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2020, con sede en Mazatlan Sinaloa, el 03 de Junio de 2020.