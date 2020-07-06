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Katty García, la mujer árbitro que está cerca de debutar en Liga MX

Katia es reconocida en la Comisión de Arbitraje como una de las más aventajadas, por lo que su debut está cerca.

Por: Azteca Deportes

Katia García árbitro Liga MX
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