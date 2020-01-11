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GALERÍA |Cruz Azul cae en casa ante el Atlas

Atlas despachó en la apertura del certamen al Cruz Azul por 1-2.

Por: Azteca Deportes

Cruz Azul vs Atlas
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