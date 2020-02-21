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GALERÍA | Xolos cae en casa ante Las Chivas

Chivas sumó 3 unidades en su visita a Tijuana, en duelo d ela fecha 7.

Por: Azteca Deportes

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Xolos
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