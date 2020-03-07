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GALERÍA | Chivas triunfa en el Jalisco ante Atlas

El Clásico Tapatío se decidió a favor de las Chivas ante los Rojinegros.

Por: Azteca Deportes

Chivas vs Atlas
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