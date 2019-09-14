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Chivas pintó el Clásico Tapatío de rojiblanco

Un golazo de Alexis Vega le dio el triunfo al Rebaño Sagrado.

Por: Azteca Deportes

Chivas 1 - 0 Atlas

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Atlas, corresponding to day 9 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on September 14, 2019. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Atlas, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 14 de Septiembre de 2019.

Chivas 1 - 0 Atlas

Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Atlas, corresponding to day 9 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on September 14, 2019. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Atlas, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 14 de Septiembre de 2019.

Chivas 1 - 0 Atlas

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Atlas, corresponding to day 9 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on September 14, 2019. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Atlas, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 14 de Septiembre de 2019.

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Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Atlas, corresponding to day 9 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on September 14, 2019. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Atlas, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 14 de Septiembre de 2019.

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Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Guadalajara vs Atlas, corresponding to day 9 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on September 14, 2019. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Atlas, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 14 de Septiembre de 2019.

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