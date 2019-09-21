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Las imágenes de la goleada del Pachuca
Los Tuzos aplastan a los Xolos en el Estadio Hidalgo.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Emiliano/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Emiliano/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Emiliano/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
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Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
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Emiliano/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Emiliano/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Emiliano/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Pachuca vs Tijuana, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Pachuca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 21 de Septiembre de 2019.