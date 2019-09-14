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Las imágenes de la victoria de Necaxa en Monterrey

Rayos asalta la Sultana del Norte.

Por: Azteca Deportes

Monterrey 0 - 2 Necaxa

Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Monterrey vs Necaxa, corresponding to day 9 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on September 14, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs Necaxa, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio BBVA Bancomer, el 14 de Septiembre de 2019.

Monterrey 0 - 2 Necaxa

Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Monterrey vs Necaxa, corresponding to day 9 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on September 14, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs Necaxa, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio BBVA Bancomer, el 14 de Septiembre de 2019.

Monterrey 0 - 2 Necaxa

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Monterrey 0 - 2 Necaxa
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