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Las imágenes del triunfo de Monarcas
La Monarquía vence al Rebaño Sagrado en el Viernes Botanero.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Morelia vs Guadalajara, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Morelos Stadium, on September 20, 2019. <br><br> durante el partido Morelia vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Morelia, el 20 de Septiembre de 2019.
Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game Morelia vs Guadalajara, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Morelos Stadium, on September 20, 2019. <br><br> durante el partido Morelia vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Morelia, el 20 de Septiembre de 2019.
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