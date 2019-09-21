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Las imágenes del triunfo de Monarcas

La Monarquía vence al Rebaño Sagrado en el Viernes Botanero.

Por: Azteca Deportes

Monarcas vence por la mínima al Rebaño Sagrado.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Morelia vs Guadalajara, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Morelos Stadium, on September 20, 2019. <br><br> durante el partido Morelia vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Morelia, el 20 de Septiembre de 2019.

Monarcas vence por la mínima al Rebaño Sagrado.

Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game Morelia vs Guadalajara, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Morelos Stadium, on September 20, 2019. <br><br> durante el partido Morelia vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Morelia, el 20 de Septiembre de 2019.

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Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Morelia vs Guadalajara, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Morelos Stadium, on September 20, 2019. <br><br> durante el partido Morelia vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Morelia, el 20 de Septiembre de 2019.

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Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Morelia vs Guadalajara, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Morelos Stadium, on September 20, 2019. <br><br> durante el partido Morelia vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Morelia, el 20 de Septiembre de 2019.

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Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game Morelia vs Guadalajara, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Morelos Stadium, on September 20, 2019. <br><br> durante el partido Morelia vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Morelia, el 20 de Septiembre de 2019.

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Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game Morelia vs Guadalajara, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Morelos Stadium, on September 20, 2019. <br><br> durante el partido Morelia vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Morelia, el 20 de Septiembre de 2019.

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Monarcas vence por la mínima al Rebaño Sagrado.

Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game Morelia vs Guadalajara, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Morelos Stadium, on September 20, 2019. <br><br> durante el partido Morelia vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Morelia, el 20 de Septiembre de 2019.

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Monarcas vence por la mínima al Rebaño Sagrado.

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