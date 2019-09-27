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Las mejores postales de la victoria camotera
La Franja le pega a León 2-1.
Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.
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Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.
Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.
Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.
Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.
Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.
Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.
Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.
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Christián Chávez/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.
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