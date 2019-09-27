  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Las mejores postales de la victoria camotera

La Franja le pega a León 2-1.

Por: Azteca Deportes

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!



|

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Christián Chávez/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

/
¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!



|

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Mara González/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

_LMX_PUE_LEO_

Christián Chávez/MEXSPORT | during the game Puebla vs Leon, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Cuauthemoc Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Puebla vs Leon, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauthemoc, el 27 de Septiembre de 2019.

¡Puebla sorprende a La Fiera!
¡Puebla sorprende a La Fiera!
¡Puebla sorprende a La Fiera!
¡Puebla sorprende a La Fiera!
¡Puebla sorprende a La Fiera!
¡Puebla sorprende a La Fiera!
¡Puebla sorprende a La Fiera!
_LMX_PUE_LEO_
_LMX_PUE_LEO_
_LMX_PUE_LEO_
_LMX_PUE_LEO_
_LMX_PUE_LEO_

Te Recomendamos