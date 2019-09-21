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¡Las postales de la victoria lagunera!
Los Guerreros sacan la victoria en San Luis.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.
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Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.
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