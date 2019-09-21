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¡Las postales de la victoria lagunera!

Los Guerreros sacan la victoria en San Luis.

Por: Azteca Deportes

Los laguneros sacan la victoria de visitante.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.

Los laguneros sacan la victoria de visitante.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.

Los laguneros sacan la victoria de visitante.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.

Los laguneros sacan la victoria de visitante.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.

Los laguneros sacan la victoria de visitante.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.

Los laguneros sacan la victoria de visitante.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.

Los laguneros sacan la victoria de visitante.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.

Los laguneros sacan la victoria de visitante.

Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.

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Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game Atlético San Luis vs Santos, corresponding to day 10 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on September 21, 2019. <br><br> durante el partido Atlético San Luis vs Santos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 21 de Septiembre de 2019.

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Los laguneros sacan la victoria de visitante.

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Los laguneros sacan la victoria de visitante.

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Los laguneros sacan la victoria de visitante.
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