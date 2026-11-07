Guido Rodríguez dejaría Europa en 2027, pero no para regresar al América

Guido Rodríguez es un nombre que suena muy fuerte dentro del Club América en cada mercado de fichajes. El mediocampista argentino tuvo una de sus mejores versiones en el futbol mexicano y, tras varios años en Europa, los aficionados de las Águilas sueñan con un posible regreso en el futuro cercano. Sin embargo, el jugador tendría otros planes.

Desde que salió de la Liga BBVA MX, Guido Rodríguez vistió las camisetas de Real Betis, West Ham United y Valencia, su actual club. Luego de siete años en el Viejo Continente, el pivote y su familia estarían buscando abandonar Europa en el próximo mercado de fichajes. No obstante, México no sería su siguiente destino y, en su lugar, regresaría a Sudamérica.

¿Dónde jugaría Guido Rodríguez en 2027?

Según la información que pudo compartir Radio Continental, reconocido medio argentino, Guido Rodríguez tendría negociaciones avanzadas para llegar a River Plate en 2027. El equipo que hoy es dirigido por Leonardo Ponzio perderá a Fausto Vera en la medular, por lo que su objetivo es conseguir a un nuevo mediocampista de renombre para que cubra dicha posición.

Guido Rodríguez El mediocampista tendría negociaciones avanzadas para jugar en River Plate (Foto: Valencia CF)

Cabe destacar que Guido Rodríguez es aficionado de River Plate y, además, es el club que lo formó como futbolista profesional. El mediocampista tendría la intención de terminar su carrera en el gigante argentino para así también regresar a su país de origen para estar más cerca de sus seres queridos. Por este motivo, su vuelta al América parece prácticamente imposible.

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¿Cuánto tiempo jugó Guido Rodríguez en el América?

Guido Rodríguez jugó dos años y medio en el América, desde su llegada en junio de 2017 hasta su salida en enero de 2020. El argentino llegó procedente de Xolos de Tijuana y volvió a trabajar con Miguel Herrera, quien también lo había dirigido en el conjunto fronterizo.

Durante su etapa en Coapa, el mediocampista se convirtió en una pieza fundamental del equipo que conquistó el Apertura 2018, la Copa MX del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2019. Sus actuaciones le abrieron las puertas del Real Betis, club con el que comenzó su aventura en el futbol europeo.

America v Monterrey - Torneo Apertura 2019 Liga MX MEXICO CITY, MEXICO - JULY 20: Guido Rodriguez #05 of America struggles for the ball against Leonel Vangioni #11 of Monterrey during the 1st round match between America and Monterrey as part of the Torneo Apertura 2019 Liga MX at Azteca Stadium on July 20, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images) (Getty Images)

Los números de Guido Rodríguez en el América

Guido Rodríguez disputó 123 partidos oficiales y marcó 12 goles con la camiseta del América, contando todas las competencias. De ese total, 103 encuentros y las 12 anotaciones corresponden a su participación en la Liga BBVA MX, incluida la Liguilla.

Cabe destacar que su rendimiento también fue reconocido de forma individual. En la entrega del Balón de Oro 2019, el argentino recibió los premios a Mejor Medio Defensivo y Mejor Jugador del Año, consolidándose como uno de los futbolistas más destacados de su etapa con las Águilas.