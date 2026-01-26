ÚLTIMA HORA: El BOMBAZO que le roban al América para el Clausura 2026

De cara a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, mucho se ha hablado sobre los refuerzos del Club América en la presente campaña. Con el rumor sobre la llegada de Raphael Veiga proveniente de Palmeiras, hay un jugador que estuvo en el radar del cuadro azulcrema y que ahora no va a poder volver al futbol mexicano tras firmar con un equipo de LaLiga de España.

Mediante redes sociales, el Valencia ha confirmado la alta de Guido Rodríguez para la Temporada 2025/26, certamen en el que la escuadra dirigida por Carlos Corberán se ubica en el lugar 14 de la tabla general con un registro de 23 puntos, resultado de cinco victorias, ocho empates y ocho juegos perdidos.

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el West Ham United para el traspaso de Guido Rodríguez. La incorporación del centrocampista argentino aportará equilibrio, experiencia, personalidad y valor añadido a la medular, siendo capaz de contribuir en fase ofensiva y defensiva al equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán...", señala el comunicado del cuadro de los Murciélagos.

Con 31 años de edad, el mediocampista sale del West Ham United, cuadro con el que tuvo un registro de 32 partidos jugados bajo el mando de Nuno Espírito Santo.

Anteriormente, Guido Rodríguez fue parte del Club América, equipo con el que tuvo marca de 123 encuentros disputados con 12 goles y dos asistencias. Con el cuadro de Coapa, el jugador argentino se hizo de un campeonato de Liga BBVA MX, una Copa MX y un título de Campeón de Campeones.

