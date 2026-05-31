América sueña con el regreso de Guido Rodríguez: esta es la firme postura del argentino

El Club América ya inició a planificar el Apertura 2026, luego de arrastrar tres torneos sin ser campeón. Uno de los sueños pendientes que tiene el combinado azulcrema es repatriar a Guido Rodríguez, mediocampista que logró dar el salto a Europa gracias a su desempeño en las Águilas. Resulta que con el posible retiro de Jonathan dos Santos, el mediocampo del equipo de André Jardine quedará diezmado y el argentino surge como una posibilidad.

En estos momentos, Guido Rodríguez viene de completar una buena temporada con el Valencia de España. A pesar de que el argentino tiene una oferta para seguir jugando en el conjunto che, su intención sería seguir explorando nuevas opciones en el mercado. Allí es donde entra el América en escena, aunque el jugador ya tendría tomada la decisión de continuar jugando en Europa.

|Instagram @guiido_rodriguez

El destino preferido de Guido Rodríguez para su carrera

Según información que comparte el Diario de Sevilla, mencionan que el mediocampista sueña con vivir una segunda etapa en el Real Betis. De todos modos, los aficionados del combinado azulcrema aún pueden tener un poco de esperanza, ya que la misma fuente señala que el conjunto sevillano no ha presentado ninguna oferta formal por su carta. Además, tampoco barajan la posibilidad de su regreso.

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Cabe destacar que su regreso a la Liga BBVA MX parece difícil en estos momentos. Diversos reportes indican que el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 tendría unas elevadas pretensiones salariales, razón por la cual aún no ha conseguido equipo. Si bien es cierto que el América podría intentar por su fichaje, Guido Rodríguez tendría como prioridad continuar jugando en Europa.

Los pretendientes de Guido Rodríguez

En estos momentos, el centrocampista con pasado en las Águilas estaría a la espera de recibir una oferta por parte del Betis. Sin embargo, hay dos clubes que tienen un alto interés en ficharlo: uno es el propio Valencia y el segundo equipo que aparece en escena es el Villarreal. Por este motivo, existen altas probabilidades de que el argentino continúe jugando en España la próxima temporada, aunque aún no hay una decisión final tomada.

