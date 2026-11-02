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Cruz Azul vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 1 de noviembre, partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Cruz Azul y León cierran la actividad de la Jornada 15 del Apertura 2026

Cruz Azul vs León
Cruz Azul vs León

Escrito por: Francisco Fernández

Cruz Azul y León cierran este domingo 1 de noviembre la actividad de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando se enfrenten en la cancha del Estadio Azteca buscando sumar tres puntos valiosos en su lucha por mantenerse dentro de la zona de Liguilla, a falta de dos fechas por disputarse.

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Cruz Azul vs León: Hora exacta del partido de la Jornada 15

Este 1 de noviembre, Cruz Azul recibe al León en la cancha del Estadio Banorte. El silbatazo inicial está programado para las 19:10 horas (tiempo del centro de México), un horario ideal para disfrutar de noventa minutos que prometen emociones al límite en la recta final de la fase regular.

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