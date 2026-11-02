Liguilla AL MOMENTO: Así quedarían los partidos por el título de la Liga BBVA MX si HOY domingo 1 de noviembre terminara la fase regular del Apertura 2026

La fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está llegando a su recta final y solo tres equipos han asegurado su pase a la Liguilla, mientras que en la parte baja de la tabla, seis clubes se mantienen con vida para buscar un lugar a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

Liguilla al momento del Apertura 2026

América vs Santos Laguna

Chivas vs León

Cruz Azul vs Xolos de Tijuana

Atlas vs Toluca

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Santos Laguna ha tenido un cierre de fotografía, luego de empezar el torneo con seis derrotas consecutivas y este domingo se metió en puestos de Liguilla tras derrotar al Necaxa en su casa y llegar a los 22 puntos, uno más que los Rayados de Monterrey.

Por su parte, América, Chivas y Cruz Azul son los únicos equipos que han asegurado su lugar en la Liguilla al alcanzar los 29 puntos y el liderato del Apertura 2026 podría decidirse en la última jornada cuando se enfrenten el Guadalajara en contra de La Máquina.

Rayados, Pumas, Querétaro, Pachuca, Atlético de San Luis y hasta Puebla tiene aspiraciones de Liguilla a falta de dos fechas, mientras que Tigres, Atlante, Necaxa y Bravos de Juárez tienen que comenzar a pensar en el siguiente torneo.

La penúltima jornada del torneo tendrá varios partidos de suma importancia como el Clásico Capitalino entre América y Pumas o el León vs Guadalajara, además del Querétaro vs Puebla en donde un empate podría dejar a ambos eliminados de la Liguilla.

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