  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

La carrera de Javier Aguirre como entrenador y TODOS sus equipos | FOTOS

Javier Aguirre regresa al futbol mexicano para dirigir a Rayados de Monterrey. Conoce todos los equipos que ha entrenado y su historia como entrenador, que lleva 25 años.

7 Javier Aguirre.jpg
1 Javier Aguirre.jpg
14 Javier Aguirre.jpg
4 Javier Aguirre.jpg
15 Javier Aguirre.jpg
5 Javier Aguirre.jpg
11 Javier Aguirre.jpg
3 Javier Aguirre.jpg
9 Javier Aguirre.jpg
10 Javier Aguirre.jpg
12 Javier Aguirre.jpg
13 Javier Aguirre.jpg
2 Javier Aguirre.jpg
8 Javier Aguirre.jpg
6 Javier Aguirre.jpg
/
7 Javier Aguirre.jpg
1 Javier Aguirre.jpg
14 Javier Aguirre.jpg
4 Javier Aguirre.jpg
15 Javier Aguirre.jpg
5 Javier Aguirre.jpg
11 Javier Aguirre.jpg
3 Javier Aguirre.jpg
9 Javier Aguirre.jpg
10 Javier Aguirre.jpg
12 Javier Aguirre.jpg
13 Javier Aguirre.jpg
2 Javier Aguirre.jpg
8 Javier Aguirre.jpg
6 Javier Aguirre.jpg
7 Javier Aguirre.jpg
1 Javier Aguirre.jpg
14 Javier Aguirre.jpg
4 Javier Aguirre.jpg
15 Javier Aguirre.jpg
5 Javier Aguirre.jpg
11 Javier Aguirre.jpg
3 Javier Aguirre.jpg
9 Javier Aguirre.jpg
10 Javier Aguirre.jpg
12 Javier Aguirre.jpg
13 Javier Aguirre.jpg
2 Javier Aguirre.jpg
8 Javier Aguirre.jpg
6 Javier Aguirre.jpg

Te Recomendamos