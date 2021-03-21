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¡Las mejores imágenes de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX! ¿Cómo le fue a tu equipo?

Checa las mejores fotos de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX en el Guardianes 2021. Cruz Azul llega a 10 triunfos, Tigres sigue en picada y el América vuelve a ganar.

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