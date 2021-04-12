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¡Las mejores imágenes de la Jornada 14 de la Liga BBVA MX! ¿Cómo le fue a tu equipo?

Checa todos los resultados de la Jornada 14 del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, en imágenes. Cruz Azul y Ame´rica imparables, Tigres en crisis y Pumas resipra.

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