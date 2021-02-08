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¡Las mejores imágenes de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX! ¿Cómo le fue a tu equipo?

Las mejores imágenes de la Jornada 5 del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX con ocho partidos disputados. Goleadas de Chivas, Toluca y Querétaro. Cruz Azul y América sumaron tres puntos.

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