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¡Las mejores imágenes de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX! ¿Cómo le fue a tu equipo?

Todos los resultados de la Jornada 7 del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. De la polémica en San Luis, al triunfo de Cruz Azul, el sufrido triunfo de León y más.

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