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Las MEJORES imágenes del Chivas vs León en las Semifinales de la Liga MX

Chivas y León se enfrentaron en el juego de ida de las Semifinales del Guardianes 2020 de la Liga MX. Estas son las mejores fotografías del encuentro en Guadalajara que terminó 1-1.

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Fernando Navarro festeja el gol ante Chivas
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José Juan Macías Chivas
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Fernando Navarro festeja el gol ante Chivas
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José Juan Macías Chivas
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Fernando Navarro festeja el gol ante Chivas
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José Juan Macías Chivas
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