Los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 están definidos, luego de una reñida fase de grupos para los equipos mexicanos, ya que Rayados se coló de última instancia, club que es el que más millones ha gastado en este verano. Pero lo que llama la atención es que los clubes de la Liga BBVA MX dominan a los de la MLS por este curioso dato.

Tanto América, Toluca y Rayados superan de calle a los equipos de la MLS en la cuestión monetaria, pues sus plantillas valen más que las de Austin FC, Chicago Fire, Columbus Crew y Real Salt Lake. Sin embargo, León es el único que no tiene este mérito, club que le dio la bienvenida al portero Julio González.

La Liga BBVA MX domina a la MLS en los Cuartos de Final de la Leagues Cup por este curioso motivo|Club América

El valor de la plantilla de los clubes de la Liga BBVA MX

Si bien Chivas es la plantilla más cara del Apertura 2026, en este caso no es así, ya que se quedó en la fase de grupos. Por ello, este puesto lo ocupa Club América, pese a que en este mercado de verano ha hecho solo 3 contrataciones, aunque ninguna de ellas de gran renombre.

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Club América - 100.6 millones de euros

Toluca - 92.5 millones de euros

Rayados - 74.3 millones de euros

León - 49.9 millones de euros.

El valor de la plantilla de los clubes de la MLS

En esta edición, los equipos de la MLS con grandes plantillas no clasificaron a los Cuartos de Final de la competencia, como lo son Inter Miami, LAFC y Los Ángeles Galaxy. El club más caro es el Columbus Crew, con un valor de poco más de 53 millones.

