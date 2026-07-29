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Publican ranking de las ligas más fuertes del mundo y en este lugar se ubica la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX compite con Brasil, Argentina y Colombia como una de las ligas más fuertes del mundo

Liga BBVA MX Ranking Mundial
|Especial

Escrito por: Carlos Eduardo Pérez - DR

El nivel del futbol mexicano entra nuevamente a colación debido a que Opta sacó su ranking de las ligas más fuertes del mundo. La Liga BBVA MX se encuentra como una de las representantes del continente junto a otras ligas latinoamericanas como Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina.

La Liga BBVA MX se encuentra en la posición número 23 del ranking mundial realizado por la empresa de análisis deportivos. En el podio vemos ligas como la Premier League de Inglaterra en el primer lugar, La Liga de España en el segundo y la Bundesliga en el tercero.

Liga MX
La Liga BBVA MX está en la posición número 23 del ranking mundial

La Liga BBVA MX es la séptima mejor liga del continente

Dentro del Power Ranking de Opta, la Liga BBVA MX es considerada la séptima mejor de América detrás de otras ligas como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay. En ese sentido, la liga mexicana bajó una posición con respecto al ranking del año pasado.

Palmeiras
Brasil se posiciona como la mejor liga del continente|MEXSPORT

El puntaje de la liga mexicana cuenta con un puntaje promedio de 79.3. Sin embargo, el puntaje que existe en los 5 mejores equipos de la Liga BBVA MX supera al de ligas que se encuentran en una posición superior del ranking general como la MLS, Paraguay, Colombia y Ecuador con 83.7 puntos en total.

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Así queda la lista de los 25 mejores ligas del mundo

Hay siete ligas del continente americano dentro del Top 25 realizado por el Power Ranking de Opta:

  1. Premier League de Inglaterra
  2. Bundesliga de Alemania
  3. La Liga de España
  4. Serie A de Italia
  5. Ligue 1 de Francia
  6. Serie A de Brasil
  7. Liga Profesional de Argentina
  8. Júpiter League de Bélgica
  9. Primera Liga de Portugal
  10. Championship de Inglaterra
  11. Ekstraklasa de Polonia
  12. J1 League de Japón
  13. Superligaen de Dinamarca
  14. Prva HNL de Croacia
  15. Super League de Turquía
  16. Eredivisie de Países Bajos
  17. Primera A de Colombia
  18. Eliteserien de Noruega
  19. Brack Super League de Suiza
  20. Liga Pro de Ecuador
  21. Major League Soccer de Estados Unidos
  22. Primera División de Paraguay
  23. Liga BBVA MX de México
  24. Segunda División de España
  25. First League de República Checa
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