Publican ranking de las ligas más fuertes del mundo y en este lugar se ubica la Liga BBVA MX

El nivel del futbol mexicano entra nuevamente a colación debido a que Opta sacó su ranking de las ligas más fuertes del mundo. La Liga BBVA MX se encuentra como una de las representantes del continente junto a otras ligas latinoamericanas como Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina.

La Liga BBVA MX se encuentra en la posición número 23 del ranking mundial realizado por la empresa de análisis deportivos. En el podio vemos ligas como la Premier League de Inglaterra en el primer lugar, La Liga de España en el segundo y la Bundesliga en el tercero.

La Liga BBVA MX está en la posición número 23 del ranking mundial

La Liga BBVA MX es la séptima mejor liga del continente

Dentro del Power Ranking de Opta, la Liga BBVA MX es considerada la séptima mejor de América detrás de otras ligas como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay. En ese sentido, la liga mexicana bajó una posición con respecto al ranking del año pasado.

Brasil se posiciona como la mejor liga del continente|MEXSPORT

El puntaje de la liga mexicana cuenta con un puntaje promedio de 79.3. Sin embargo, el puntaje que existe en los 5 mejores equipos de la Liga BBVA MX supera al de ligas que se encuentran en una posición superior del ranking general como la MLS, Paraguay, Colombia y Ecuador con 83.7 puntos en total.

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