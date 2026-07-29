Publican ranking de las ligas más fuertes del mundo y en este lugar se ubica la Liga BBVA MX
La Liga BBVA MX compite con Brasil, Argentina y Colombia como una de las ligas más fuertes del mundo
El nivel del futbol mexicano entra nuevamente a colación debido a que Opta sacó su ranking de las ligas más fuertes del mundo. La Liga BBVA MX se encuentra como una de las representantes del continente junto a otras ligas latinoamericanas como Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina.
La Liga BBVA MX se encuentra en la posición número 23 del ranking mundial realizado por la empresa de análisis deportivos. En el podio vemos ligas como la Premier League de Inglaterra en el primer lugar, La Liga de España en el segundo y la Bundesliga en el tercero.
La Liga BBVA MX es la séptima mejor liga del continente
Dentro del Power Ranking de Opta, la Liga BBVA MX es considerada la séptima mejor de América detrás de otras ligas como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay. En ese sentido, la liga mexicana bajó una posición con respecto al ranking del año pasado.
El puntaje de la liga mexicana cuenta con un puntaje promedio de 79.3. Sin embargo, el puntaje que existe en los 5 mejores equipos de la Liga BBVA MX supera al de ligas que se encuentran en una posición superior del ranking general como la MLS, Paraguay, Colombia y Ecuador con 83.7 puntos en total.
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Así queda la lista de los 25 mejores ligas del mundo
Hay siete ligas del continente americano dentro del Top 25 realizado por el Power Ranking de Opta:
- Premier League de Inglaterra
- Bundesliga de Alemania
- La Liga de España
- Serie A de Italia
- Ligue 1 de Francia
- Serie A de Brasil
- Liga Profesional de Argentina
- Júpiter League de Bélgica
- Primera Liga de Portugal
- Championship de Inglaterra
- Ekstraklasa de Polonia
- J1 League de Japón
- Superligaen de Dinamarca
- Prva HNL de Croacia
- Super League de Turquía
- Eredivisie de Países Bajos
- Primera A de Colombia
- Eliteserien de Noruega
- Brack Super League de Suiza
- Liga Pro de Ecuador
- Major League Soccer de Estados Unidos
- Primera División de Paraguay
- Liga BBVA MX de México
- Segunda División de España
- First League de República Checa