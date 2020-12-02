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Los 10 jugadores con más partidos en la historia de la Liga MX | FOTOS

En casi 80 años de historia, estos son los 10 futbolistas con más partidos en la historia de la Liga MX, el máximo circuito del futbol mexicano. Oscar “Conejo” Pérez, “Pony” Ruíz y m´as.

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