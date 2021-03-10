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Los 15 máximos goleadores en la historia del Clásico Nacional | FOTOS

Estos son los máximos goleadores en la historia del Clásico Nacional entre América y Chivas. Chava Reyes, Zague, Omar Bravo y más leyendas de ambos equipos.

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