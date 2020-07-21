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Todas las playeras de los equipos para el torneo Guard1anes 2020

El torneo Apertura 2020 arranca este próximo 23 de julio.

Por: Azteca Deportes

El jersey del Atlas para Guard1anes 2020
El Jersey del América para Guard1anes 2020
El jersey de Bravos para Guard1anes 2020
El jersey de Chivas para Guard1anes 2020
El jersey de Pachuca para Guard1anes 2020
El jersey de Puebla para Guard1anes 2020
Pese a que luce sumamente atractiva, el Toluca no presentó la playera para este torneo debido a medidas sanitarias, sin embargo, esto causó la ira de los aficionados.
El jersey de Monterrey para Guard1anes 2020
El jersey de Santos Laguna para Guard1anes 2020
El jersey de Tigres UANL para Guard1anes 2020
El jersey de Mazatlán FC para Guard1anes 2020
Jersey Cruz Azul local
El jersey de Atlético San Luis para Guard1anes 2020
La afición universitaria desaprobó la playeras de Pumas
El jersey de Querétaro para Guard1anes 2020
El jersey de León para Guard1anes 2020
El jersey de Xolos para Guard1anes 2020
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El jersey del Atlas para Guard1anes 2020
El Jersey del América para Guard1anes 2020
El jersey de Bravos para Guard1anes 2020
El jersey de Chivas para Guard1anes 2020
El jersey de Pachuca para Guard1anes 2020
El jersey de Puebla para Guard1anes 2020
Pese a que luce sumamente atractiva, el Toluca no presentó la playera para este torneo debido a medidas sanitarias, sin embargo, esto causó la ira de los aficionados.
El jersey de Monterrey para Guard1anes 2020
El jersey de Santos Laguna para Guard1anes 2020
El jersey de Tigres UANL para Guard1anes 2020
El jersey de Mazatlán FC para Guard1anes 2020
Jersey Cruz Azul local
El jersey de Atlético San Luis para Guard1anes 2020
La afición universitaria desaprobó la playeras de Pumas
El jersey de Querétaro para Guard1anes 2020
El jersey de León para Guard1anes 2020
El jersey de Xolos para Guard1anes 2020
El jersey del Atlas para Guard1anes 2020
El Jersey del América para Guard1anes 2020
El jersey de Bravos para Guard1anes 2020
El jersey de Chivas para Guard1anes 2020
El jersey de Pachuca para Guard1anes 2020
El jersey de Puebla para Guard1anes 2020
Pese a que luce sumamente atractiva, el Toluca no presentó la playera para este torneo debido a medidas sanitarias, sin embargo, esto causó la ira de los aficionados.
El jersey de Monterrey para Guard1anes 2020
El jersey de Santos Laguna para Guard1anes 2020
El jersey de Tigres UANL para Guard1anes 2020
El jersey de Mazatlán FC para Guard1anes 2020
Jersey Cruz Azul local
El jersey de Atlético San Luis para Guard1anes 2020
La afición universitaria desaprobó la playeras de Pumas
El jersey de Querétaro para Guard1anes 2020
El jersey de León para Guard1anes 2020
El jersey de Xolos para Guard1anes 2020

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