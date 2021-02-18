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Los jugadores extranjeros con más valor en la Liga BBVA MX | FOTOS

Y te adelantamos que no aparece Gignac. Estos son los jugadores extranjeros más caros de la Liga BBVA MX, de acuerdo al portal Transfermarkt, que evalúa calidad, actuaciones y edad.

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