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Los últimos 10 campeones de la Liga MX ¿Cuál fue el mejor?

Del Clausura 2015 al Apertura 2019, estos son los últimos 10 campeones de la Liga MX. ¿Quién se llevará el Torneo Guardianes 2020? ¿Cuál final recuerdas más?

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