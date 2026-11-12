NO es el Club América: este es el equipo de la Liga BBVA MX con más penales a favor en los últimos 3 años

Las decisiones arbitrales y los penales sancionados son un tema de debate dentro del Apertura 2026 y, generalmente, en el futbol mexicano. Los aficionados, a menudo, señalan que los equipos de mayor envergadura dentro de la Liga BBVA MX suelen tener un mayor favoritismo en este tipo de decisiones. Sin embargo, un reciente análisis anula esta teoría.

El portal especializado en estadísticas, SofaScore, compartió un gráfico que muestra detalladamente la mayor cantidad de penales que se han señalado en los últimos tres años, es decir, desde el Apertura 2023 hasta el Apertura 2026. Estos torneos han tenido como campeones a equipos como Club América, Cruz Azul y Toluca, sin embargo, solo dos de los tres se ubican entre los cinco equipos con más penales a favor.

¿Qué equipo ha tenido más penales a favor en los últimos tres años?

Para sorpresa de muchos, Xolos de Tijuana se coloca en el primer lugar con 32 penales a favor sancionados a lo largo de los últimos seis torneos. Además de no ser denominado un equipo grande, este dato llama la atención debido a los pocos partidos que tuvieron que afrontar los fronterizos en este periodo de tiempo. Pues solamente disputó la Liguilla en el Apertura 2024 y Apertura 2025.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Necaxa vs Tijuana Gilberto Mora of Tijuana during the 16th round match between Necaxa vs (and) Tijuana as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on November 06, 2026 in Aguascalientes, Mexico. (Alex Avalos/Alex Avalos)

Otro dato llamativo es que el América se ubica en la octava posición del ranking con 20 penales a favor. La estadística sorprende aún más al conocer que el combinado azulcrema es el único equipo del listado que disputó todas las liguillas desde el Apertura 2023 hasta el presente, por ende, disputó la mayor cantidad de partidos.

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Por su parte, Chivas destaca por ser el último de la lista con 19 anotaciones desde los once pasos, teniendo en cuenta que participó de la Fiesta Grande en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024 (Play-In), Apertura 2025 y Clausura 2026.

Así quedó el Top 10 de los equipos con más penales a favor de la Liga BBVA MX