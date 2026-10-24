Ni América ni Chivas: este es el mejor equipo de la Liga BBVA MX del momento

Club América y Chivas lucen como los equipos más fuertes de este Apertura 2026. Los azulcremas lideran la tabla general con plena tranquilidad al sumar 27 puntos en 12 jornadas (deben un partido), mientras que el cuadro rojiblanco logró alcanzar las 23 unidades en 13 fechas y se mantiene como escolta. Sin embargo, ninguno de ellos es considerado el mejor equipo de la Liga BBVA MX.

A pesar de que ambos consiguieron resultados y rendimientos excelentes en este último tiempo, hubo un equipo que logró sobrepasar a los dos. Hablamos de Santos Laguna, conjunto que comenzó la temporada de muy mala manera, pero que en la actualidad está muy cerca de revertir la situación y meterse en zona de Liguilla.

Santos Laguna es el mejor equipo de México actualmente

De acuerdo a la información compartida por Statiskicks, Santos Laguna es el equipo en mejor forma de Liga BBVA MX por encima del América y Chivas. Su buena racha comenzó desde los primeros días del mes de septiembre y, llegando al mes de octubre, los Laguneros lograron mantener el impulso y hoy se posicionan entre los mejores equipos del balompié nacional.

Actualmente, arrastrar una racha de seis triunfos consecutivos, siendo la mejor marca de la institución en toda su historia. Durante todo este recorrido, lograron sumar 18 puntos muy importantes, ya que con 19, están a una unidad de ingresar al Top 8 del Apertura 2026. Para tener una idea, Santos tenía apenas un punto en la Jornada 7, producto de un empate y seis derrotas.

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La racha de partidos ganados que entró en la historia de Santos Laguna

Santos 2 - 1 Juárez | Jornada 8 | 13 de septiembre de 2026.

Toluca 2 - 3 Santos | Jornada 9 | 20 de septiembre de 2026.

Santos 1 - 0 Pachuca | Jornada 10 | 27 de septiembre de 2026.

San Luis 1 - 2 Santos | Jornada 11 | 11 de octubre de 2026.

Santos 5 - 0 Querétaro | Jornada 12 | 17 de octubre de 2026.

Santos 2 - 0 Pumas | Jornada 13 | 22 de octubre de 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Santos Laguna por el Apertura 2026?

Santos Laguna buscará extender su buena racha este domingo 25 de octubre, cuando visite a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, por la Jornada 14 del Apertura 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y representa una nueva oportunidad para que los Guerreros se acerquen a los puestos de Liguilla.

Los Laguneros intentarán conseguir su séptima victoria consecutiva antes de afrontar los últimos tres compromisos de la fase regular. Después de enfrentar al conjunto fronterizo, recibirán a Necaxa, visitarán al Atlante y cerrarán ante León en el Estadio Corona. Este tramo será clave para transformar su recuperación en un boleto a la siguiente instancia del torneo.