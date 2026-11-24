Jesús ‘Chiquete’ Orozco podría tener una nueva oportunidad de jugar en Europa. El defensor de Cruz Azul estaría entre las principales opciones del Genoa para reemplazar a Johan Vásquez, en caso de que el mexicano abandone al conjunto italiano durante el próximo mercado de transferencias.

Según fuentes, el futuro de ambos centrales podría estar relacionado con los planes del Atlas, equipo que buscaría repatriar a Vásquez para el Clausura 2027.

La posible salida del seleccionado mexicano obligaría al Genoa a buscar un sustituto y el nombre de Orozco ya habría aparecido entre las alternativas del conjunto italiano.

¿Qué tendría que pasar para que Chiquete Orozco llegue al Genoa?

El primer movimiento tendría que producirse en Guadalajara. Atlas estaría interesado en contratar a Johan Vásquez, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una oferta formal por el defensor.

Fuentes cercanas al club, señalan que Orozco sería la principal alternativa del equipo dirigido por Daniele De Rossi si se concreta la salida de Vásquez.

Ambos futbolistas comparten una característica que facilitaría el recambio en la defensa del Genoa: son centrales zurdos.

Por ahora, tampoco existe una oferta conocida del conjunto italiano por el jugador de Cruz Azul. Su posible incorporación dependería tanto del futuro de Johan como de las condiciones que establezca la directiva cementera para negociar. Además, se sabe que La Máquina de momento no tiene en sus planes dejar salir a su zaguero de manera sencilla.

Chiquete Orozco tendría otra oportunidad de cumplir su sueño europeo

Antes de convertirse en futbolista de Cruz Azul, Orozco ya había sido relacionado con equipos europeos durante su etapa con Chivas. Sin embargo, su salida del futbol mexicano no llegó a concretarse.

El central de 24 años llegó a La Noria para el Clausura 2025, después de consolidarse en la Primera División con el conjunto rojiblanco.

También recuperó recientemente su lugar en la Selección Mexicana bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, luego de perderse la Copa del Mundo de 2026 por una lesión.

Su prioridad inmediata será disputar la Liguilla del Apertura 2026 con Cruz Azul, mientras su nombre comienza a circular nuevamente en el mercado europeo.