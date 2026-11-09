OFICIAL: Kevin Zenón es campeón apenas dos meses después de llegar a Atlas

Kevin Zenón es uno de los fichajes más sobresalientes de Atlas en este Apertura 2026. Rápidamente logró adaptarse al esquema de Hernán Crespo y respondió con goles importantes que ayudaron a asegurar la clasificación a la Liguilla. Sin embargo, antes del comienzo de la Fiesta Grande, el argentino logró ser campeón con Boca Juniors.

Pasaron apenas 57 días desde que Zenón fue presentado como nuevo refuerzo de Atlas hasta la reciente consagración del ‘Xeneize’. Resulta que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió el título de Campeón de Liga 2026, correspondiente al primer lugar de la Tabla Anual del futbol argentino. No obstante, muchos se preguntarán por qué Zenón es campeón.

¿Por qué Kevin Zenón es campeón con Boca Juniors si juega en Atlas?

Resulta que el mediocampista argentino tuvo participación con Boca durante el año cuyos puntos determinaron al campeón. Y es que el Campeón de Liga se determina mediante la contabilidad total de los puntos obtenidos a lo largo del año entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura. En su caso, Zenón disputó ocho partidos durante el primer semestre, dejando su aporte en la consagración del ‘Xeneize’.

Kevin Zenón Zenón jugando para Boca Juniors durante el Torneo Apertura 2026 (@BocaJrsOficial / X)

De esta manera, Zenón integra la lista de los jugadores que abandonaron Boca Juniors en el mercado de verano, pero que aún así lograron consagrarse campeones este pasado 7 de noviembre. Entre los nombres más importantes se encuentran Ander Herrera, hoy en el Real Zaragoza de España, y Edinson Cavani, ex PSG y actualmente sin equipo.

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¿Qué título ganó Boca Juniors y cómo se definió?

Boca Juniors se quedó con el título de Campeón de Liga 2026 tras finalizar en lo más alto de la Tabla Anual del futbol argentino. El ‘Xeneize’ acumuló 63 puntos y superó por una unidad a Rosario Central, aunque tuvo que esperar hasta los últimos instantes de la jornada definitiva para asegurar la consagración.

Resulta que el equipo de Rodolfo Arruabarrena necesitaba vencer a Defensa y Justicia en La Bombonera, pero el marcador se mantuvo sin goles hasta el tiempo agregado. Fue entonces cuando apareció Enner Valencia, quien anotó el 1-0 definitivo y desató los festejos este pasado 7 de noviembre. De esta manera, Zenón también quedó ligado a una conquista que se resolvió cuando ya vestía la camiseta de Atlas.

Enner Valencia Valencia rompe récord histórico en Argentina (@BocaJrsEN_ / X)

¿Cuándo llegó Kevin Zenón a Atlas?

Atlas anunció oficialmente la incorporación de Kevin Zenón el 11 de septiembre, procedente de Boca Juniors. El mediocampista llegó a Guadalajara con 25 años y experiencia tanto en el futbol argentino como en la Selección Sub-23 de su país, con la que disputó los Juegos Olímpicos de París 2024.

De esta manera, transcurrieron apenas 57 días entre su presentación con los Rojinegros y la consagración de Boca Juniors. Una situación particular para el argentino, quien sumó un campeonato ligado a su etapa en Argentina mientras continúa su carrera en la Liga BBVA MX.