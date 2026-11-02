Liga BBVA MX Apertura 2026: Equipos clasificados a la Liguilla, eliminados y los que todavía pelean un lugar

Terminó la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y ya tenemos tres equipos clasificados a la Liguilla, cinco conjuntos prácticamente eliminados y otros 10 que pelean cinco lugares para la fase final donde saldrá el campeón de esta temporada.

Equipos Clasificados a la Liguilla Apertura 2026

América, Guadalajara y Cruz Azul ya tienen asegurado su boleto a la Liguilla con los resultados conseguidos en esta jornada. Los equipos suman 29 puntos y se jugarán en las dos próximos juegos la cima de la tabla. Las Águilas visitan a Pumas y visitan a Tigres, Chivas enfrenta como visitante al León y recibe a Cruz Azul, la Máquina visita a Tigres y termina la temporada regular ante Guadalajara en el Estadio Akron.

Equipos Eliminados a la Liguilla Apertura 2026

Los conjuntos que ya está haciendo maletas para irse de vacaciones al terminar el torneo regular son: Juárez (8 puntos), Necaxa (10 puntos), Atlante (14 puntos), Tigres (15 puntos) y Puebla (16 puntos). El conjunto de la Franja puede llegar a sumar 22 unidades, los que tiene Santos Laguna que se encuentra en el octavo puesto, pero Monterrey y Querétaro se tienen que enfrentar en partido correspondiente a la Jornada 7, lo que los dejaría fuera según el resultado.

Equipos que se juegan un boleto a la Liguilla Apertura 2026

!0 equipos se juegan cinco puestos para la Liguilla en solo dos jornadas, Atlas (27 puntos), Toluca (24 puntos), Tijuana (22 puntos), León (22 puntos), Santos Laguna (22 puntos), en este momento se ubican entre los ocho los puestos de Liguilla, pero un par de descalabros los podrían dejar fuera de la siguiente fase y dar su lugar a Monterrey (21 puntos), Pumas (20 puntos), Querétaro (20 puntos), Pachuca (19 puntos) y Atlético de San Luis (19 puntos).

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Partidos de los equipos que se juegan un boleto para la Liguilla

Atlas - J16: vs Pachuca (L), Jornada 17: Juárez (V)

Toluca - J16: vs Monterrey (L), Jornada 17: Pachuca (V)

Tijuana - J16: vs Necaxa (V), Jornada 17: Atlante (L)

León - J16: vs Guadalajara (L), Jornada 17: Santos Laguna (V)

Santos Laguna - J16: vs Atlante (V), Jornada 17: León (L)

Monterrey - J16: vs Toluca (V), Jornada 7: Querétaro (V), Jornada 17: Pumas (V)

Pumas - J16: vs América (L), Jornada 17: Monterrey (L)

Querétaro - J16: vs Puebla (L), Jornada 7: Monterrey (L), Jornada 17: Necaxa (L)

Pachuca - J16: vs Atlas (V), Jornada 17: Toluca (L)

Atlético de San Luis - J16: vs Juárez (L), Jornada 17: Puebla (V)

