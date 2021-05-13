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Pachuca vs América y Santos vs Monterrey: Mejores FOTOS de los Cuartos de Final de Ida
Mejores imágenes de los Cuartos de Final de Ida de la Liga BBVA MX en los duelos de Pachuca vs América y Santos vs Monterrey. ¿Cuál fue el mejor partido?
Las mejores imágenes y fotografías del Pachuca vs América y Santos vs Monterrey, correspondientes a los juegos de ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX.
Pachuca vs América: Juego de ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.
Resultado: Pachuca 3-1 América
Goles: Erick Aguirre al 29' (1-0)
Goles: Leo Su´árez al 45'+2 (1-1)
Goles: Felipe Pardo al 65' (2-1)
Goles: Luis Chavez al 94' (3-1)
Juego de vuelta: Domingo 16 de mayo a las 6:00 PM.
Santos vs Monterrey: Juego de ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.
Resultado: Santos 2-1 Monterrey
Goles: Vincent Janssen al 19' (0-1)
Goles: Eduardo Aguirre al 52' (1-1)
Goles: Ayrton Preciado al 63' (2-1)
Juego de vuelta: Domingo 16 de mayo a las 8:00 PM.