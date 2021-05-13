Pachuca vs América y Santos vs Monterrey: Mejores FOTOS de los Cuartos de Final de Ida

Las mejores imágenes y fotografías del Pachuca vs América y Santos vs Monterrey, correspondientes a los juegos de ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX.

Pachuca vs América: Juego de ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.

Resultado: Pachuca 3-1 América

Goles: Erick Aguirre al 29' (1-0)

Goles: Leo Su´árez al 45'+2 (1-1)

Goles: Felipe Pardo al 65' (2-1)

Goles: Luis Chavez al 94' (3-1)

Juego de vuelta: Domingo 16 de mayo a las 6:00 PM.

Santos vs Monterrey: Juego de ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.

Resultado: Santos 2-1 Monterrey

Goles: Vincent Janssen al 19' (0-1)

Goles: Eduardo Aguirre al 52' (1-1)

Goles: Ayrton Preciado al 63' (2-1)

Juego de vuelta: Domingo 16 de mayo a las 8:00 PM.